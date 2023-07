Smog: auto, case e agricoltura le maggiori responsabili delle morti

MeteoWeb

Uno studio condotto dal Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), Spagna, un centro sostenuto dalla Fondazione “la Caixa”, ha stimato quali fonti contribuiscono maggiormente alla mortalita’ associata a due inquinanti atmosferici – PM 2.5 e NO 2 (biossido di azoto) – in 857 citta’ europee. I risultati di questa ricerca, che sono stati pubblicati su “The Lancet Public Health” , mostrano una grande variabilita’ tra le diverse citta’ studiate , suggerendo che, dato che ognuna ha le proprie particolarita’ e le proprie fonti di inquinamento atmosferico, le strategie per migliorare la qualita’ dell’aria dovrebbero essere adattato a ogni contesto locale .

Mettendo insieme i dati per le 857 citta’, le cifre mostrano che il contributo maggiore alla mortalita’ da PM 2,5 sono le emissioni da fonti residenziali , con un contributo medio in tutte le citta’ del 22,7 per cento. Al secondo posto c’e’ il settore agricolo , che rappresenta in media il 18 per cento della mortalita’ da PM 2,5 , seguito da industria (13,8 per cento) , trasporti (13,5 per cento) , settore energetico (10 per cento), fonti naturali (8,8 per cento) e trasporti marittimi. (5,5 per cento).

“Se guardiamo a NO 2 e PM 2,5 combinati, il traffico rimane il maggior contribuente sia alla scarsa qualita’ dell’aria che alla mortalita’ associata. Tuttavia, se guardiamo esclusivamente alla mortalita’ correlata al PM 2,5 , vediamo un contributo significativo dal settore residenziale e dell’agricoltura”, osserva Sasha Khomenko , ricercatrice ISGlobal e prima autrice dello studio. “Anche se nel nostro studio non abbiamo scomposto le fonti specifiche di emissione per ogni settore, sappiamo dalla letteratura scientifica che la maggior parte del particolato generato a livello domestico e’ dovuto principalmente alla combustione di biomasse e carbone per il riscaldamento e , a in misura minore, a sistemi basati su combustibili fossili per la generazione di calore e acqua calda e cucine a gas”, spiega la Khomenko.

“Sappiamo che l’aumento dei prezzi dei combustibili fossili e le politiche di mitigazione del cambiamento climatico hanno portato a un aumento dell’uso di biocarburanti . Tuttavia, il fatto che siano prodotti di origine naturale non significa che non siano dannosi per la salute”, aggiunge. “Per quanto riguarda l’agricoltura, e’ noto che l’allevamento intensivo di bestiame e’ una delle principali fonti di particolato, generato principalmente dall’ammoniaca nei liquami animali e anche attraverso l’uso di alcuni fertilizzanti. E’ una fonte di inquinamento che si diffonde dal suo luogo di origine e si sposta nelle citta’ vicine”, afferma.

Le particelle PM 2,5 sono l’inquinante atmosferico con il maggiore impatto negativo sulla mortalita’ nelle citta’ europee. Il team sottolinea che sono necessarie ulteriori ricerche per determinare quali componenti delle particelle PM 2,5 sono piu’ dannose per la salute, in modo da poter progettare misure di mitigazione piu’ precise. In termini di mortalita’ NO 2 , c’e’ un contributo molto importante, che e’ il settore dei trasporti , con un contributo medio in tutte le citta’ del 48,5 per cento. Altri settori con un contributo considerevole sono l’industria con una media del 15 per cento , il settore energetico con il 14,7 per cento, l’edilizia abitativa (10,3 per cento) e il trasporto marittimo (9,7 per cento).

Il NO 2 e’ un gas che viene generato nei processi di combustione, principalmente dai veicoli a motore, ma anche negli impianti industriali o di produzione di energia. ” Servono misure piu’ coraggiose per ridurre drasticamente l’inquinamento e le morti legate al traffico, che rimane la principale fonte di emissioni. E, allo stesso tempo, implementare politiche per mitigare le altre fonti di emissioni sia di NO 2 che di PM 2,5 , come la regolazione delle emissioni dall’industria e dal trasporto marittimo e limitando la combustione della biomassa nelle famiglie e le emissioni dell’agricoltura e dell’allevamento”, afferma Mark Nieuwenhuijsen , direttore dell’iniziativa per la pianificazione urbana, l’ambiente e la salute di ISGlobal.

“Per ridurre l’inquinamento atmosferico abbiamo bisogno di azioni e soluzioni olistiche multisettoriali , ad esempio con task force in tutti gli attuali silos (ad esempio pianificazione urbana, ingegneria dei trasporti, alloggi, ambiente, sanita’, istruzione, agricoltura, imprese) a livello cittadino, nazionale e dell’UE” , aggiunge Nieuwenhuijsen .