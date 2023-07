Sondrio: scende un torrente in canoa e si infortuna, salvato dopo ore

MeteoWeb

Ieri pomeriggio i tecnici della stazione di Chiavenna (Sondrio) del Soccorso alpino hanno effettuato un intervento per soccorrere un ragazzo di Milano che si è infortunato a una caviglia mentre scendeva lungo un torrente in canoa. L’incidente è avvenuto in Val Bodengo, nel comune di Gordona, dove il ragazzo quando si è accorto di essere bloccato in una zona impervia, è riuscito a contattare il 112 con il telefonino. L’intervento è stato molto complesso e ha coinvolto 15 tecnici di Cnsas e Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di finanza, ed è durato diverse ore. Il ragazzo è stato poi trasportato con un’ambulanza in ospedale.