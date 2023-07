Sorpresi dal temporale, due alpinisti bloccati a 4.000 metri sul Monte Bianco: uno in principio di ipotermia

MeteoWeb

Due alpinisti francesi sono bloccati sul Pilier d’Angle, nel massiccio del Monte Bianco, a oltre 4.000 metri di quota, in quanto a causa di un violento temporale sono fradici ed impossibilitati a proseguire. L’allarme è scattato questa mattina ma il Soccorso Alpino valdostano non è riuscito a raggiungerli e recuperarli con l’elicottero dato che la visibilità nella zona è ridotta. Sono stati effettuati più tentativi in giornata, ma tutti invano per la presenza di nubi.

“Per il momento – fanno sapere dal Soccorso Alpino valdostano – non è ipotizzabile un tentativo di recupero via terra considerato il meteo e anche il fatto che si trovano su una delle vie più difficili e inaccessibili nelle Alpi”. Uno dei due alpinisti, secondo quanto riferito ai soccorritori, ha un principio di ipotermia.