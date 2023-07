Spagna: incendio in isola La Palma, 500 evacuati, in fiamme 140 ettari

MeteoWeb

Un incendio è scoppiato nella notte in un’area boschiva abitata dell’isola spagnola di La Palma, nel municipio di Puntagorda che si trova nella zona nordovest dell’isola, le fiamme hanno colpito un’area di 140 ettari, bruciando 11 abitazioni, e 500 persone sono state evacuate. Lo ha annunciato il presidente delle Canarie, Fernando Clavijo, e lo riportano i media spagnoli. “Se il tempo ci accompagna, sembra che in linea di massima per tutta la giornata di oggi, con i mezzi che si stanno mettendo in campo, potremmo cercare di controllarlo, ma il vento è molto variabile, si prevedono forti raffiche e dobbiamo stare molto attenti”, ha detto Clavijo, che si è insediato venerdì.

Il governatore delle Canarie, Clavijo, ha avvertito che il numero di evacuati potrebbe salire. “Si prevedono altre raffiche di vento e, insieme alla siccità del terreno e alla mancanza di pioggia, la situazione è complicata”, ha precisato. L’esercito spagnolo ha schierato 150 vigili del fuoco per aiutare le squadre locali a combattere contro l’incendio. Altri vigili del fuoco locali stanno arrivando su barche dalla vicina isola di Tenerife. L’incendio, precisamente, si è sviluppato sul lato occidentale dell’isola, su un terreno boscoso e collinare costellato di case.

Non si tratta di un’area direttamente colpita dall’eruzione del vulcano del 2021. Il sindaco di Puntagorda, Vicente Rodríguez, ha dichiarato all’emittente pubblica spagnola Rtve che l’incendio è scoppiato all’interno del territorio comunale. Ha aggiunto che negli ultimi anni l’area ha registrato precipitazioni inferiori alla media, proprio come gran parte della terraferma colpita dalla siccità, a causa dei cambiamenti dei modelli meteorologici dovuti al cambiamento climatico.

L’incendio a La Palma giunge mentre un’ondata di calore che sta colpendo l’Europa meridionale. La Spagna ha registrato temperature record nel 2022 e questa primavera, mentre affronta una prolungata siccità. Le autorità e gli esperti forestali temono che le condizioni portino con sé il rischio di una difficile stagione di incendi, dopo che roghi sono già stati registrati a marzo. La Palma, con una popolazione di 85mila abitanti, è una delle otto isole dell’arcipelago spagnolo delle Canarie, al largo della costa occidentale dell’Africa. Nel punto più vicino, le isole distano 100 chilometri dal Marocco.