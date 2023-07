Spaventoso tornado in Canada: case distrutte e animali uccisi nell’Alberta centrale | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una decina di case sono danneggiate e almeno cinque completamente distrutte dopo che un grande tornado ha attraversato la contea di Mountain View, a nord di Calgary, in Alberta (Canada). Il tornado, che ha innescato un allarme di emergenza in Alberta nel pomeriggio di sabato 1 luglio, ha colpito le città di Didsbury, Olds e Carstairs. Sembra che il tornado fosse largo da uno a due chilometri e che “sia rimasto a terra per almeno 30 minuti”, ha detto a CTV News il portavoce di Environment Canada Terri Lang. “Poi si è dissipato”. Foto e video mostrano immagini impressionanti: una grande formazione a cuneo che ha sollevato detriti e terra lungo il suo percorso.

Dean Allan, vice sindaco di Carstairs, ha detto che il tornado è passato tra Didsbury e Carstairs, danneggiando 12 case. “Un paio di case sono state completamente distrutte. Non ci sono morti, solo alcuni feriti lievi, fortunatamente“, ha detto Allan, aggiungendo che anche alcuni capi di bestiame sono andati persi. 25 mucche e 20 polli sono stati uccisi e un cavallo ha dovuto essere soppresso. “Tutto sommato, è andato tutto bene, o quanto di meglio può essere per una cosa del genere“. Il capo dei Vigili del Fuoco di Carstairs Jordan Schaffer ha detto che cinque case sono state completamente distrutte, inclusa una in cui i soccorritori hanno dovuto liberare una donna dal suo seminterrato. “Scavando tra i detriti, siamo riusciti a tirarla fuori senza un graffio. La casa era andata al 100%“, ha detto Schaffer.

Cheryl Beck, residente a Carstairs, stava pranzando nella vicina città di Olds quando è arrivato l’allarme di emergenza della provincia. Se n’è andata immediatamente e si è diretta a casa, ma quando ha visto dov’era il tornado, lei e la sua amica sono andate invece a ovest. Su quella strada verso casa ha incontrato danni ingenti a circa un chilometro a nord di Carstairs. “Stavo solo pensando agli alberi, gli alberi che erano abbattuti erano enormi e sembravano proprio che qualcuno li avesse spezzati come fiammiferi… c’erano balle capovolte, veicoli capovolti, e chiaramente la casa era gravemente danneggiata. È stato davvero devastante”, ha detto. Molteplici famiglie hanno subito gli effetti del tornado.

Il tornado, inoltre, è stato accompagnato da grandine di grandi dimensioni che ha danneggiato molte auto.

Il Primo Ministro Justin Trudeau ha scritto un tweet sul tornado, esprimendo la sua preoccupazione per le persone che potrebbero essere state ferite o che hanno subito danni alla proprietà.

I tornado non sono rari in Canada

Secondo la divisione di pubblica sicurezza del governo canadese, il Canada vede più tornado di qualsiasi altro Paese, ad eccezione degli Stati Uniti. La maggior parte dei vortici si verifica durante l’estate in Ontario e nelle praterie meridionali.

