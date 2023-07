MeteoWeb

La Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ha reso noto che prevede di lanciare il primo modulo di atterraggio lunare del Paese con il razzo vettore H-IIA il 26 agosto. Oltre allo Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), H-IIA lancerà in orbita anche un satellite chiamato X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM).

Il lancio è previsto alle 09:34 ora locale (02:34 ora italiana) dal JAXA Tanegashima Space Center nella prefettura di Kagoshima.