Spazio, Urso incontra i vertici di Asi e Avio: focus sul Vega C

Il Ministro Adolfo Urso ha incontrato il neo-presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e successivamente l’ad di Avio, Giulio Ranzo. Al centro dei colloqui, il futuro del lanciatore italiano Vega C e lo sviluppo delle politiche per lo spazio, eccellenze del Made in Italy. Lo rende noto su Twitter il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.