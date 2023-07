MeteoWeb

E’ stata portata fuori dalla grotta Bueno Fonteno, nel Bergamasco, la speleologa rimasta intrappolata da domenica. La donna è uscita alle 13:45 ed è in corso il trasporto verso l’eliambulanza, per il successivo trasferimento in ospedale. Ha trascorso la notte assistita dal Cnsas in quanto i soccorsi erano stati resi difficili dal maltempo.