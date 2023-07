Spettacolare shelf cloud a Sottomarina di Chioggia | FOTO

MeteoWeb

Oggi il Veneto si trova ancora sotto l’influenza di correnti cicloniche da Ovest, responsabili di condizioni di variabilità e instabilità. Proprio tali condizioni meteo hanno determinato la formazione di una spettacolare shelf cloud a Sottomarina di Chioggia, nel Veneziano. Questo tipo di nuvola è associata a una linea temporalesca o ad una tempesta. Si forma quando una massa d’aria fredda, generalmente associata a un fronte di raffreddamento, scivola sotto una massa d’aria calda e umida, sollevandola e causando la formazione di nuvole a forma di scaffale o “shelf” in inglese.

La shelf cloud appare come una lunga e bassa nube orizzontale, spesso molto estesa in larghezza. Si sviluppa lungo il margine anteriore di una tempesta e può estendersi per diverse decine di km. Sono considerate uno spettacolo impressionante da osservare, ma sono anche un segnale di avvicinamento di un temporale o di condizioni meteo estreme.

