Uno squalo si avvicina a riva: panico tra i bagnanti, spiaggia evacuata nei Pirenei orientali | VIDEO

MeteoWeb

Bandiera rossa. Incredulità tra i bagnanti sulla spiaggia di Barcarès, non lontano da Perpignan, nei Pirenei orientali, ai confini con la Spagna, a causa della presenza di uno squalo. Il predatore è arrivato a riva, facendo scattare l’allerta tra i bagnini. Il suono dei fischietti ha funzionato: i vacanzieri sono stati immediatamente evacuati ed è stata issata la bandiera rossa, stigma del divieto di balneazione. Dopo attimi di fuggi fuggi generale, il grosso pesce ha ripreso il largo. È successo sabato 22 luglio intorno alle 15:00.

Segnalata la presenza del pesce alle autorità, a bordo di una piccola imbarcazione, i Vigili del Fuoco sono andati in ricognizione per trovare e identificare l’animale. Si tratterebbe di una verdesca, uno squalo azzurro della famiglia dei pescecani mediterranei: un animale ritenuto dagli esperti non pericoloso, non aggressivo e che raramente attaccherebbe i bagnanti.