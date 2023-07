Stasera occhi puntati a Sud/Est per un incontro cosmico

MeteoWeb

Stasera occhi puntati in direzione Sud/Est, nella parte centrale della costellazione dell’Acquario, per un incontro cosmico. Nelle ore centrali della notte tra il 6 e il 7 luglio potremo ammirare il sorgere la Luna e il pianeta Saturno in congiunzione.

Incontro cosmico Luna-Saturno, costellazioni e pianeti visibili

Volgendo lo sguardo al cielo in queste notti, quasi allo zenit, potremo subito scorgere 3 stelle brillanti il cosiddetto “Triangolo Estivo”, cioè Vega, Altair e Deneb, nelle costellazioni Lira, Aquila e Cigno. Spostando lo sguardo in direzione Sud, da Ovest verso Est potremo ammirare il Leone e la Vergine, poi la Bilancia e lo Scorpione. A Sud/Est scorgiamo il Sagittario. A Nord brillano l’Orsa Maggiore e l’Orsa Minore, Cassiopea e Cefeo.

Per quanto riguarda i pianeti, Mercurio è in congiunzione con il Sole e quindi per alcune settimane non sarà osservabile. Venere all’inizio del mese tramonta circa 2 ore dopo il Sole, poi si abbassa sempre più sull’orizzonte occidentale, e a fine luglio è inosservabile. La visibilità di Marte è analoga a quella di Venere. Giove anticipa sempre più il suo sorgere ed è protagonista nella seconda parte della notte, sull’orizzonte orientale. E’ possibile scorgere Saturno nel corso del mese al suo sorgere ad Est prima di mezzanotte, si innalzerà sempre più alto in cielo, con culmine a Sud prima dell’alba. Le condizioni di osservabilità di Urano (necessario l’ausilio di strumenti) sono analoghe a quelle di Giove. Nettuno (visibile con telescopio) sorge circa un’ora dopo Saturno: si potrà scorgere sull’orizzonte orientale nelle ore centrali della notte e lo si potrà osservare nelle ore prima dell’alba, con culmine a Sud.