Brillante e luminosa in cielo a Ovest, la “stella della sera” dà spettacolo nel weekend

Chiunque guardi il cielo notturno ha certamente notato un oggetto molto luminoso e brillante a Ovest. Si tratta della “stella della sera“, che ovviamente non è una stella ma è il pianeta Venere, che ha dominato il firmamento per la maggior parte del 2023. Ebbene, questa egemonia sta per finire. A metà agosto si perderà nel bagliore del Sole per riemergere nel cielo prima dell’alba a settembre. Tuttavia, prima che svanisca alla vista, la “stella della sera” ci delizierà con una grande performance.

Uno spettacolo sfolgorante

Venerdì 7 luglio Venere sarà al suo massimo splendore. Sarà effettivamente super luminoso per tutto il fine settimana e per alcune notti successive, ma domani in particolare il pianeta raggiungerà una magnitudine di -4,7 mentre sarà sopra l’orizzonte occidentale.

I pianeti esterni sono più luminosi per noi sulla Terra durante il periodo di opposizione, cioè il momento in cui la Terra si trova tra il Sole e il pianeta. Ciò avviene quando il disco di un pianeta è illuminato al 100% visto dalla Terra. Questo però non è il caso di Venere. Sebbene il “gemello” della Terra sia attualmente molto vicina al nostro pianeta, sta diventando una sottile “mezzaluna” mentre scivola nel bagliore del Sole. In effetti, questo venerdì il pianeta sarà solo una “mezzaluna” illuminata al 26%.

L’eccezionale luminosità deriva dal fatto che è avvolto da molti strati di nubi di acido solforico altamente riflettenti, con in incremento causato dal suo avvicinamento progressivo alla Terra. Gli astronomi chiamano tale fenomeno “albedo” e Venere ha l’albedo più alto di qualsiasi pianeta del Sistema Solare, riflettendo tra il 75% e l’84% della luce solare, secondo Big Think.

La “stella della sera” domina il cielo a Ovest

Tutto quello che dovete fare è uscire all’aperto subito dopo il tramonto di venerdì, o durante il fine settimana, e guardare l’orizzonte occidentale per vedere Venere brillare molto intensamente. Non ci sarà bisogno di un binocolo o di un telescopio: unico strumento che vi servirà sono i vostri occhi. Man mano che il crepuscolo diventerà più oscuro, Venere diventerà più evidente e brillerà più intensamente che mai.

Se nella vostra area il cielo sarà nuvoloso, non disperate. Il Virtual Telescope Project, a cura dell’astrofisico Gianluca Masi trasmetterà immagini di Venere a partire dalle 23:30.

Nelle settimane successive, Venere scenderà rapidamente dal cielo serale, emergendo nel cielo mattutino ad agosto, tornando al suo massimo splendore.