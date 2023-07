Stop caldo: allerta meteo per temporali nelle Marche

MeteoWeb

Sta per finire il caldo sulle Marche dopo tante giornate da bollino rosso. La Protezione Civile regionale ha infatti diramato una allerta meteo per temporali, valida dalle 14 di oggi, 24 luglio, fino alla mezzanotte di mercoledì 26 luglio. Sulle Marche, sono attesi temporali accompagnati da venti di burrasca. La massa di aria fredda, di provenienza atlantica, porterà a una sensibile diminuzione delle temperature. Il calo delle temperature sarà più marcato nella giornata di mercoledì 26 luglio e raggiungerà anche i 6-7°C in meno, riportando i valori su medie più vicine a quelle stagionali e comunque poco sotto i +30°C. La tendenza per i giorni successivi è al miglioramento, ma le temperature si manterranno su valori più sopportabili di quelli attuali.