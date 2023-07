Tajani: “I seguaci della religione ambientalista a messa da Greta”

MeteoWeb

“Non sono negazionista, dobbiamo combattere il cambiamento climatico. Ma non dobbiamo creare una nuova religione ambientalista. Dobbiamo invece essere immersi nell’ambiente: è un dono che abbiamo ricevuto e che noi dobbiamo mantenere. Il modello di natura a cui dobbiamo ispirarci è quello che ispira i chiostri delle abbazie: con il monaco al centro e la natura attorno, un giardino curato. Il miglior difensore dell’ambiente è l’agricoltore. Quando i seguaci di sinistra della religione panteista, che vanno a messa da Greta Thumberg, ci dicono che noi siamo negazionisti, io dico l’esatto contrario: noi siamo convinti difensori della natura.”

“Ma quando fissano a tavolino la riduzione del 100% dell’emissione di Co2 di auto dal 2035 significa che in Italia vanno a casa 75 mila lavoratori. I devoti del credo panteista hanno persino detto che non si poteva scendere a una riduzione del 90%. Questo sarà un grande tema della campagna elettorale per le Europee e non possiamo appiattirci sulle posizioni di altri. Serve una visione pragmatica della lotta al cambiamento climatico”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia Antonio Tajani all’evento rivolto ai giovani “Anuman, la Foresta delle Idee”, in corso a Tolfa.