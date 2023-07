Tajani a Reggio Calabria: “Ponte sullo Stretto opera strategica, vogliamo che il Sud Italia diventi un hub energetico”

MeteoWeb

Questa mattina, il vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha partecipato ad un evento presso l’Altafiumara Resort di Santa Trada, a Reggio Calabria, organizzato dall’on. Francesco Cannizzaro in occasione della visita del Ministro per la Commissione Intermediterranea conclusa ieri nella stessa location. Tajani ha parlato anche del Ponte sullo Stretto e dell’idea del G7 del 2024 in Calabria. “Il Ponte sullo Stretto solo un disegno? Mi pare proprio di no. Noi stiamo lavorando per realizzare questa grande infrastruttura che servirà alla crescita di questa Regione, perché arriverà l’Alta Velocità, non solo l’alta capacità. Ci saranno incrementi delle presenze turistiche, perché ci sarà una crescita di tutto il Sud del nostro Paese, che per Forza Italia è fondamentate. Per il Governo è fondamentale“, ha detto Tajani parlando con i giornalisti a Villa San Giovanni.

“Non esistono locomotive solo al Nord. Anche il Sud – ha aggiunto – deve diventare una locomotiva del nostro Paese. Noi ci crediamo. Siamo fortemente convinti che il Sud abbia delle potenzialità straordinarie, non soltanto per quanto riguarda il capitale umano. Grazie a tanti meridionali sono cresciute anche le industrie del Nord. È cresciuta anche l’Europa. Se pensiamo ai tanti italiani che hanno lavorato nelle miniere del Nord Europa. L’8 di Agosto sarò a Marcinelle, in Belgio, a commemorare i minatori italiani morti nel disastro dell’8 agosto del 1956“.

“Il Ponte sullo Stretto – ha sostenuto Tajani – è una infrastruttura strategica. Noi non siamo soltanto concentrati sul ponte, dobbiamo far sì che il Sud dell’Italia diventi anche un grande hub energetico. Penso, a questo proposito, al ruolo che potrà svolgere il porto di Gioia Tauro per le sue capacità. È un porto che ‘pesca’ molto nel quale possono arrivare grandi navi portacontainer, ma soprattutto noi vogliamo che il Sud diventi il territorio dove arrivi il gas, il petrolio, dall’Africa settentrionale, dai Paesi del Golfo e dall’Asia centrale. Per poi trasferire queste materie prime anche verso il Nord Europa“. “Abbiamo grandi idee per il Sud – ha concluso Tajani – e grandi idee anche per la Calabria. Io ho un’altra idea. Ne ho parlato ieri sera con il Presidente della regione Roberto Occhiuto, quello di realizzare uno degli eventi del G7, sto pensando a quello del Commercio internazionale, proprio in Calabria. È un’idea che ho in testa, farò di tutto perché si realizzi“.

Alla fine dei lavori, Tajani incontrerà a Bagnara Calabra una delegazione della marineria locale sul tema della pesca mediterranea e i regolamenti comunitari. In modo particolare, incontrerà i pescatori del pesce spada e salirà su una feluca, tradizionale e tipica imbarcazione dedita proprio a questo tipo di pesca nelle acque dello Stretto di Messina e della Costa Viola.