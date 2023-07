La telemedicina è già presente in oltre 7mila farmacie

MeteoWeb

“Oggi i servizi di telemedicina sono disponibili in oltre 7.000 farmacie e spesso hanno consentito di salvare vite umane, anche nelle aree più interne del Paese, lontane dalle strutture sanitarie pubbliche“: lo spiega in una nota Federfarma (la Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani), sottolineando che oggi la farmacia garantisce, anche sulla base del quadro normativo di riferimento varie prestazioni come la dispensazione assistita del farmaco, consultazione e farmacovigilanza, l’esecuzione di test diagnostici e vaccinazioni, la diagnostica strumentale (Ecg, holter pressorio, holter cardiaco, spirometria e servizi diFront Office.

Tali attività, insieme alla potenzialità delle farmacie in termini di strutture, dotazioni tecnologiche, livello di digitalizzazione ed effettuazione di nuovi servizi, portano ad eleggere la farmacia come uno dei pilastri della ristrutturazione dell’assistenza di prossimità orientata verso un nuovo modello di SSN, incentrato sul territorio e sulle reti di assistenza socio-sanitaria, precisa inoltre Federfarma,