Violenta tempesta nei Balcani dopo il caldo record: “evento senza precedenti”, almeno 5 morti | FOTO

MeteoWeb

Almeno 5 persone sono morte nei Balcani a causa dei violenti temporali che si sono abbattuti su Bosnia, Croazia e Slovenia dopo giorni di temperature record. Le tempeste hanno generato forti venti che hanno danneggiato le linee elettriche e allagato le strade. Almeno 4 persone sono morte a causa della caduta di alberi, tra cui 2 nella capitale croata Zagabria, secondo quanto riferito dalla polizia e dai media locali. Il sindaco di Zagabria Tomislav Tomasevic ha definito la tempesta che si è abbattuta nella tarda serata di ieri “senza precedenti sia in termini di forza che di danni“.

Nella vicina Slovenia una persona è morta a seguito della caduta di un albero vicino al lago di Bled, mentre un’altra è deceduta nel Nord della Bosnia, a Brcko, per cause non specificate, secondo quanto riportato dai media locali.