Le tempeste di fulmini viste dallo Spazio: le prime eccezionali animazioni catturate dal Lightning Imager europeo | VIDEO

Il primo strumento satellitare in grado di rilevare continuamente i fulmini in Europa e in Africa è operativo. Le nuove animazioni dell’innovativo “Lighting Imager” confermano che lo strumento rivoluzionerà il rilevamento e la previsione di forti tempeste.

L’ESA e l’European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (Eumetsat), oggi hanno rilasciato le prime animazioni realizzate dal Lightning Imager a bordo del primo satellite Meteosat di Terza Generazione, lanciato il 13 dicembre 2022.

Cos’è il Lightning Imager

Il Lightning Imager, costruito da Leonardo, è in grado di rilevare continuamente rapidi lampi di luce nell’atmosfera terrestre, sia di giorno che di notte, da una distanza di 36mila km. Lo strumento ha 4 telecamere che coprono l’Europa, Africa, Medio Oriente e parti del Sud America. Ogni telecamera può catturare fino a 1000 immagini al secondo e osserverà continuamente l’attività dei fulmini dallo Spazio. Ogni animazione (in calce) contiene una sequenza di immagini create raccogliendo un minuto di misurazioni, sovrapposte a una singola immagine della Terra.

I dati del Lightning Imager daranno ai meteorologi una maggiore fiducia nelle previsioni relative a forti tempeste, in particolare nelle regioni remote e negli oceani dove sono le capacità di rilevamento dei fulmini sono limitate.

Simonetta Cheli, Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA, ha commentato le notevoli capacità dello strumento: “Le animazioni mostrano la capacità dello strumento di rilevare in modo accurato ed efficace l’attività dei fulmini su tutta l’area del campo visivo delle telecamere, che copre l’84% del disco terrestre. L’ESA ed Eumetsat, insieme ai partner industriali europei, stanno assicurando che i benefici di nuove tecnologie altamente innovative siano percepiti dalle comunità e dai settori dell’economia in Europa e oltre“.

L’individuazione e l’analisi dei dati sui fulmini fornirà un valido supporto per le previsioni meteo a breve termine e per la comprensione delle conseguenze di tali fenomeni sui cambiamenti climatici. Allo stesso tempo, il Lightning Imager svolgerà anche un ruolo chiave nella sicurezza del traffico aereo, dato che i fulmini rappresentano un rischio elevato per la strumentazione di bordo dell’aeromobile.

Il direttore generale di Eumetsat, Phil Evans, ha commentato: “Le forti tempeste sono spesso precedute da bruschi cambiamenti nell’attività dei fulmini. Osservando questi cambiamenti nell’attività, i dati di Lightning Imager forniranno ai meteorologi ulteriore fiducia nelle loro previsioni. Quando questi dati vengono utilizzati in combinazione con i dati ad alta risoluzione del Flexible Combined Imager, i meteorologi saranno in grado di monitorare meglio lo sviluppo di forti tempeste e avere un margine maggiore di tempo per allertare le autorità e le comunità“.

Guia Pastorini, Project Engineering Manager di Leonardo, ha aggiunto: “Il Lightning Imager ha 4 telecamere e ognuna può catturare 1000 immagini al secondo, giorno e notte, rilevando anche un solo fulmine più veloce di un battito di ciglia. Grazie ad algoritmi specifici, i dati vengono elaborati a bordo per inviare solo informazioni utili alla Terra, supportando lo sviluppo di previsioni meteo più accurate, oltre a contribuire allo studio dei fenomeni meteo e alla sicurezza del trasporto aereo. Insieme a ESA ed Eumetsat, e coordinando un team industriale internazionale, Leonardo ha lavorato su questa straordinaria tecnologia per 10 anni, e oggi siamo molto orgogliosi di presentare le immagini del primo cacciatore di fulmini europeo, l’unico al mondo con queste prestazioni uniche“.

Il futuro del cacciatore di fulmini

Le animazioni sono un primo risultato iniziale del Lightning Imager. Meteosat Third Generation Imager è attualmente in fase di messa in servizio durante la quale gli strumenti vengono calibrati e i dati vengono convalidati. I dati del Lightning Imager saranno disponibili per l’uso operativo all’inizio del 2024 con una maggiore sensibilità.

I satelliti MTG sono costruiti da un grande consorzio di industrie europee, guidato da Thales Alenia Space in collaborazione con OHB. L’innovativo Lightning Imager è stato sviluppato da Leonardo in Italia, mentre Telespazio fornisce a Eumetsat servizi di lancio e in orbita.

Il Meteosat Third Generation-Imager

Il Meteosat Third Generation-Imager è il primo di 6 satelliti che formano il sistema MTG completo: fornirà dati critici per il rilevamento a breve termine e precoce di potenziali eventi meteorologici estremi nei prossimi 20 anni. In piena operatività, la missione comprenderà 2 satelliti MTG-I e un satellite MTG Sounding (MTG-S) che lavoreranno in tandem.Immagini dall’altro principale strumento di osservazione della Terra del satellite, il Flexible Combined Imager, sono stati rilasciati all’inizio di quest’anno.

Le prime immagini del Lightning Imager: i fulmini in Africa e Sud America

Le prime immagini del Lightning Imager: i fulmini in Africa e Medio Oriente

Le prime immagini del Lightning Imager: i fulmini nell'emisfero meridionale

Le nuove animazioni del Lightning Imager: i fulmini in Europa

Le nuove animazioni del Lightning Imager: i fulmini in Sud America

Le nuove animazioni del Lightning Imager: i fulmini nel Regno Unito e in Irlanda

Le nuove animazioni del Lightning Imager: i fulmini nel cuore dell'Africa

Le nuove animazioni del Lightning Imager: i fulmini nel Sahel

Le nuove animazioni del Lightning Imager: i fulmini in Africa occidentale