Tempeste nei Balcani: muore vigile del fuoco croato, il bilancio delle vittime sale a 6

Un vigile del fuoco croato è deceduto a Tovarnik, a causa della tempesta che ha colpito i Balcani nei giorni scorsi, portando a 6 il numero di vittime nella regione. Altri 3 morti sono stati confermati in Croazia, uno in Slovenia e uno in Bosnia. I servizi di emergenza nei tre Paesi e in Serbia ripristinato l’elettricità nelle scorse ore e rimosso i detriti sparsi ovunque dal vento. Sono stati registrati centinaia di feriti, di cui 20 gravi, causati soprattutto dalla caduta di alberi o per oggetti sollevati da forti raffiche.