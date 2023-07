Maltempo, fortissimi temporali tra Abruzzo e Molise: nubifragi e grandine | VIDEO

MeteoWeb

Fortissimi temporali stanno colpendo le aree interne dell’Abruzzo, sconfinando sul nord del Molise e producendo nubifragi e forti grandinate. Segnaliamo ben 70mm di pioggia caduti su Capracotta (Isernia) mentre forti grandinate hanno interessato la provincia dell’Aquila. I chicchi di grandine, caduti abbondanti, hanno avuto dimensioni medie in qualche località dell’Aquilano, come a San Demetrio Né Vestini e Poggio Picenze, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

All’Aquila, la temperatura è piombata a +17°C in pieno giorno (dopo una massima di +27°C) con l’arrivo della pioggia.

