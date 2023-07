Maltempo, forti temporali in Piemonte: grandine a Mottalciata e Roccaforte di Mondovì | FOTO

MeteoWeb

Come preannunciato, è un pomeriggio di forti temporali al Nord. Dopo la supercella che ha colpito tra Bresciano e Mantovano e tra Modena e Bologna, provocando grandine di grosse dimensioni, nubifragi e downburst, anche il Piemonte registra forti temporali, in particolare nel Torinese, nel Cuneese e tra Biella e Novara. Caduti finora 45mm di pioggia a Piaggia, 27mm a Roccaforte Mondovì, 24mm a Chiusa di Pesio, 23mm alla stazione di Monte Malanotte, 21mm a Costigliole Saluzzo. Segnalata grandine di medie dimensioni a Mottalciata (Biella) e Roccaforte di Mondovì (Cuneo), come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: