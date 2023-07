Maltempo, forti temporali tra Piemonte e Lombardia: supercella sul Lago Maggiore, grandine e downburst | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali sono in atto tra Piemonte e Lombardia. In particolare, una probabile supercella è in corso tra Lago d’Orta e Lago Maggiore, dove sta scaricando tanta pioggia e un forte downburst, ossia raffiche di vento lineari in uscita dal temporale. Segnaliamo un forte nubifragio su Arona, in provincia di Novara, con visibilità quasi azzerata e una forte grandinata a Meina, comune del Novarese sulle sponde del Lago Maggiore. Sempre nella zona, sono caduti 27mm a Nebbiuno, 25mm a Sabbia, 14mm a Cesara. Altri temporali forti sono in corso a nord di Alessandria e tra Tortona e Voghera, in Lombardia.

