La Terra sta per raggiungere l’afelio, il punto più lontano dal Sole

Le temperature nell’emisfero settentrionale sono alte, ma domani, 6 luglio, il nostro pianeta sarà nel punto più lontano dal Sole quest’anno. Ciò avviene ogni anno, in occasione dell’afelio, termine che deriva dalle parole greche “apo” (via) e “helios” (sole). Se sembra controintuitivo che il nostro pianeta sia il più lontano possibile dal Sole mentre affrontiamo il ​​caldo estivo, va considerato come la Terra orbita attorno alla nostra stella e come ruota lo stesso pianeta.

L’afelio e il perielio

Gli astronomi si riferiscono alla distanza media Terra-Sole come “unità astronomica” (AU), che è di circa 150 milioni di km, come definita dall’Unione Astronomica Internazionale (IAU). Tuttavia, l’orbita leggermente ellittica della Terra attorno al Sole implica che ogni anno c’è un giorno in cui il pianeta è più vicino alla stella (perielio) e un giorno in cui è più lontano dal sole (afelio). Nel 2023, il perielio si è verificato il 4 gennaio, quando la Terra era a 0,98 UA dal Sole. Il 6 luglio, all’afelio, la Terra sarà a 1,01 UA dal Sole, secondo l’astronomo Fred Espenak.

Il perielio e l’afelio furono notati per la prima volta nel XVII secolo dall’astronomo Johannes Kepler, il quale calcolò che i pianeti hanno orbite ellittiche attorno al Sole. Ha rilevato che un pianeta si muove più velocemente quando è al perielio e il più lento all’afelio, come riporta la NASA. Ciò rende l’estate nell’emisfero settentrionale alcuni giorni più lunga dell’estate nell’emisfero meridionale.

L’afelio e le temperature sulla Terra

Sebbene la differenza tra perielio e afelio possa essere di milioni di km, ha un impatto minimo sulle temperature della Terra. Ciò che determina le stagioni è l’inclinazione di 23,5 gradi dell’asse terrestre, il che significa che il Sole splende a diverse latitudini a diverse angolazioni durante tutto l’anno. È l’inclinazione dell’asse che causa le stagioni. A luglio, l’emisfero settentrionale è inclinato verso il Sole, ricevendo in pieno la luce della nostra stella in estate. Nel frattempo, l’emisfero australe è inclinato rispetto al Sole e qui le giornate sono più brevi e più fredde.

Sebbene l’afelio arrivi solo poche settimane dopo il solstizio di giugno e il perielio arrivi vicino al solstizio di dicembre, gli eventi non sono collegati. Il momento esatto è causato dalle variazioni nell’eccentricità dell’orbita terrestre, con le date del perielio e dell’afelio che si spostano di un giorno ogni 58 anni dal 13° secolo.