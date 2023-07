Terremoto scuote l’Argentina, avvertito anche in Cile | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 6.5 si è verificato oggi in Argentina alle 05:05 ora italiana (23:05 di ieri ora locale). L’evento, localizzato dall’INGV, è stato registrato ad una profondità di 176 km. Il sisma è avvenuto nella provincia sudoccidentale di Neuquén, non lontano dal confine con il Cile, dove è stato nettamente avvertito. Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose.