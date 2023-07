MeteoWeb

Scossa avvertita in Campania, in provincia di Salerno. L’INGV segnala un terremoto magnitudo ML 3.6: l’evento si è verificato a 3 km Sud da Laviano (SA) alle 10:20 ad una profondità di 15 km. Il terremoto è stato localizzato a 32 km da Battipaglia, 44 km da Potenza, 46 km da Avellino e 47 km da Salerno. Non risultano al momento danni a persone o cose.