Terremoto provoca crollo in miniera: tragedia sfiorata in Cile

Un terremoto ha provocato oggi una serie di frane all’interno di gallerie della miniera cilena El Teniente – controllata dalla compagnia statale Codelco, operante nel più grande giacimento di rame del mondo situato a 80 chilometri da Santiago. L’emergenza avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, ma fortunatamente solo un minatore è rimasto temporaneamente intrappolato, riportato in superficie insieme ad altri 12 messisi in salvo con i loro mezzi. Subito dopo l’evento sismico, avvenuto nella notte, di magnitudo 3.4 ed ipocentro a 7km, sono stati attivati i protocolli di emergenza per il settore più colpito denominato ‘Andes Norte’ che è stato isolato.

La miniera El Teniente, che si trova a Machalí, a 50 chilometri da Rancagua, iniziò ad essere sfruttata nel 1905. Oggi le sue gallerie sotterranee superano i 4.500 chilometri di lunghezza.