Terremoto scuote El Salvador, avvertito in tutta l’America Centrale | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto magnitudo 6.5 è stata registrata alle 18:22 di ieri ora locale (le 02:22 ora italiana) al largo della costa di El Salvador. Secondo i dati dell’Istituto geofisico statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a 69,7 km di profondità ed epicentro a 43 km Sud dalla località di Intipucá.

La scossa è stata avvertita anche negli altri Paesi dell’America Centrale, in particolare in Guatemala, Honduras e Nicaragua. Le autorità non hanno segnalato al momento vittime o danni materiali. Gli utenti dei social riferiscono che in alcune zone si sono registrate interruzioni elettriche e telefoniche.