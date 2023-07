Forte terremoto in Indonesia: feriti e almeno un morto | FOTO

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 6.4 si è verificato vicino all’isola indonesiana di Java la notte scorsa. La scossa, riportano i media internazionali, ha causato la morte di una persona – caduta mentre cercava di fuggire in preda al panico – e una decina di feriti. Il sisma, avvenuto a una profondità di 25 chilometri, è stato avvertito in diverse città, causando alcuni danni agli edifici. Secondo The Watchers, l’agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica non vi è stato alcun pericolo di tsunami ma esiste la possibilità di ripetute repliche.