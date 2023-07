Terremoto scuote il Nord/Est dei Caraibi | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 6,4 ha scosso i Caraibi nord-orientali: lo riporta l’INGV. L’istituto geofisico statunitense USGS ha localizzato il sisma a 277 km a Nord-Nord/Est da Codrington, ad Antigua e Barbuda, con ipocentro a 10 km. Il dipartimento per la gestione dei disastri delle Isole Vergini britanniche ha indicato che il terremoto, sebbene non forte, è stato “lungo“. La scossa (avvenuta alle 22:28 di ieri ora italiana) è stata avvertita in diverse località della costa settentrionale di Porto Rico, compresa la capitale San Juan, ma non sono stati registrati danni.