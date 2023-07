Paura in Sicilia: forte terremoto avvertito a Catania, epicentro nel Messinese | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 06:07 in Sicilia, e in particolare a Catania. Secondo i dati ufficiali INGV si è trattato di un evento magnitudo ML 4.0, avvenuto a 5 km da Cesarò (Messina), ad una profondità di 19 km. Il terremoto è stato localizzato a 6 km da San Teodoro, 8 km da Bronte e Maniace, 43 km da Acireale, 45 km da Catania, 70 km da Caltanissetta e 83 km da Messina. Non risultano al momento danni a persone o cose.