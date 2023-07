Forte terremoto tra Slovenia e Croazia: paura nella Primorsko-goranska županija, scossa avvertita anche a Trieste

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 si è verificata alle 19.34 di questa sera il confine tra Slovenia e Croazia, non lontano dalla città di Rijeka (Fiume), nella Primorsko-goranska županija (Regione litoraneo-montana). La scossa si è verificata in superficie, ad appena 5.2km di profondità, e ha creato grande paura nei villaggi più vicini all’epicentro, in modo particolare Klana (Croazia). La scossa si è verificata sul versante meridionale del Monte Nevoso (Slovenia), che segna proprio il confine tra i due Paesi. Il movimento sismico è stato distintamente avvertito anche a Trieste e in Friuli Venezia Giulia.

L’INGV, in un apposito approfondimento, ha spiegato che l’evento sismico di questa sera è avvenuto in un’area caratterizzata da una sismicità frequente con diversi terremoti localizzati dal 1985 ad oggi dalla Rete Sismica Nazionale di magnitudo comparabile, come si evince dalla mappa della distribuzione della sismicità. Tra i terremoti rilevanti dal 1985 ad oggi nell’area si ricorda l’evento del 22 aprile 2014 sempre di magnitudo 4.3.

La mappa di scuotimento (SHAKE MAP) dell’evento di oggi calcolata dai dati delle reti sismiche e accelerometriche INGV e DPC mostra dei livelli di scuotimento fino al IV-V grado MCS.