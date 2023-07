Insolita scossa di terremoto in Uruguay: forse la più forte mai registrata nel Paese

MeteoWeb

Una insolita scossa di terremoto di magnitudo 5 ha svegliato oggi la popolazione del dipartimento di Canelones in Uruguay, Paese considerato uno dei meno sismici del mondo. Il sisma, registrato alle 5:40 locali (le 9:40 italiane), ha avuto il suo epicentro in mare, 17 chilometri al largo della città di Atlantida, ed è stato avvertito in numerose altre località uruguaiane, compresa Montevideo.

Secondo la geologa Leda Sánchez, che ha condiviso attraverso il suo account Twitter alcune immagini satellitari della zona interessata dalla scossa, potrebbe trattarsi del “più grande terremoto” mai registrato nella storia dell’Uruguay. Vari sensori dell’Istituto nazionale di geofisica (Ing) distribuiti nel Paese hanno registrato il terremoto, compreso anche quello di Tacuarembó, a oltre 500 chilometri dall’epicentro. Le autorità di Canelones hanno comunque assicurato attraverso le reti sociali che “per il momento non si registrano danni gravi o vittime a causa dell’evento sismico”.

Uruguay, insieme a Suriname e Guyana francese, sono le tre Nazioni considerate a rischio zero terremoti in America Latina, trovandosi molto lontano dal cosiddetto “Anello di Fuoco” del Pacifico, dove avvengono il 90% dei fenomeni sismici sul pianeta.