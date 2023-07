Terzo giorno di Wimbledon: la protesta di Just Stop Oil sul campo

MeteoWeb

Manifestanti ambientalisti hanno interrotto il gioco sul Campo 18 di Wimbledon. I manifestanti sono entrati in campo durante il match tra Grigor Dimitrov e Sho Shimabukuro e hanno lanciato coriandoli arancioni e un seghetto sull’erba, prima che un manifestante si sedesse sul campo. In un comunicato, Just Stop Oil ha dichiarato: “Non possiamo lasciare che sia la prossima generazione a raccogliere i cocci”.