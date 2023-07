Thailandia: donna si risveglia prima del suo funerale

MeteoWeb

Una donna thailandese di 49 anni, data per morta, si è miracolosamente risvegliata mentre veniva trasportata al tempio buddista dove si stava organizzando il suo funerale. Lo riporta il sito di informazione thailandese Khao Sod. Il fatto è accaduto giovedì scorso nella provincia di Udon Thani. La donna, Chataporn Sriphonla, era in cura in ospedale per un cancro al fegato; quando le sue condizioni si erano aggravate, la famiglia aveva dato disposizioni per riportarla a casa, ma i paramedici l’avevano dichiarata morta durante il trasporto dopo aver notato che non respirava più, e avevano informato al telefono l’anziana madre di Chataporn.

I familiari hanno subito iniziato a organizzare il funerale presso il tempio locale Wat Sri Phadung Pattana, dando disposizioni anche per preparare la bara dove la salma sarebbe stata custodita nella notte prima della cremazione. Ma durante il tragitto verso il tempio, Chataporn si è risvegliata. La donna è ora ricoverata in ospedale in condizioni gravi, ma i familiari si sono detti sollevati che almeno ha potuto rivedere i suoi cari.