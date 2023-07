Thailandia: l’elefante è trascurato e il governo lo riporta in patria

MeteoWeb

Due decenni, un elefante thailandese era stato regalato allo Sri Lanka, ma in questi giorni il governo ha deciso di riportarlo in aereo nel suo Paese natale, a causa del presunto maltrattamento dell’animale. Le autorità del governo thailandese avevano donato il ventinovenne Muthu Raja – chiamato Sak Surin – allo Sri Lanka nel 2001. L’anno scorso, però, ne hanno chiesto la restituzione dopo le accuse di essere stato torturato e trascurato mentre si trovava in un tempio buddista nel sud dell’isola. Il mammifero di 4.000 kg è partito domenica mattina dall’aeroporto di Colombo con un volo commerciale di sola andata per un rimpatrio che, secondo i funzionari thailandesi, è costato 700.000 dollari. Dopo essere atterrato a Chiang Mai, l’elefante sarà messo in quarantena in una vicina riserva naturale.