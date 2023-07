Il potente tifone Doksuri approda nelle Filippine, venti a 220 km/h e piogge torrenziali | FOTO

MeteoWeb

Il potente tifone Doksuri ha effettuato il landfall nelle Filippine settentrionali all’inizio di mercoledì ora locale, minacciando ondate di marea, alluvioni lampo e frane in parti dell’isola principale del Paese: lo hanno riferito le autorità. Il tifone, noto come Egay nelle Filippine, è approdato alle 03:10 ora locale nelle vicinanze della remota isola di Fuga, ha riferito l’ufficio meteorologico filippino.

Sebbene si sia indebolito, Doksuri ha fatto registrare venti a circa 220 km/h, secondo il Joint Typhoon Warning Center, equivalente a un uragano atlantico di 4ª categoria. In queste ore le autorità hanno previsto ancora condizioni violente e pericolose per la vita in alcune aree di Luzon, l’isola più grande e popolosa delle Filippine, mentre piogge torrenziali hanno colpito il Paese.

Il tifone ha già scatenato 400 mm di pioggia, con il potenziale per raggiungere 500 mm. Le autorità hanno anche avvertito sulla possibilità di maree fino a 3 metri.

Il governatore della provincia di Cagayan, che ha chiuso le scuole e gli uffici, ha affermato che martedì sera oltre 12mila persone sono state evacuate da almeno una decina di città costiere e montane.