Un Tir si è ribaltato sull’A1 tra Roma e Viterbo in direzione Nord provocando una lunghissima coda nella carreggiata all’altezza di Ponzano Romano. Pesanti disagi per i viaggiatori, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.

AGGIORNAMENTO ORE 13:10: i chilometri di coda sono diventati oltre 12. La situazione è drammatica per i viaggiatori bloccati sotto al sole rovente da più di due ore.