Sommergibile Titan: per un minuto i passeggeri hanno capito che stavano per morire

MeteoWeb

I passeggeri che sono morti sul sommergibile Titan sarebbero stati consapevoli della catastrofe imminente per un minuto prima dell’implosione, secondo un esperto. José Luis Martín, esperto di sottomarini spagnolo, ha suggerito che il sommergibile potrebbe aver perso stabilità a causa di un guasto elettrico che lo ha lasciato senza propulsione, facendolo cadere verso il fondo del mare “come una freccia, verticalmente” con l’oblò rivolto verso il basso.

L’esperto ha stimato che il sommergibile abbia iniziato la caduta libera a una profondità di circa 1.700 metri e sia caduto “come se fosse una pietra e senza alcun controllo” per circa 900 metri fino a circa 2.600 metri ed “è scoppiato come un pallone” a causa del rapido cambiamento di pressione. Martín ha suggerito che i passeggeri si sarebbero ammucchiati uno sopra l’altro in una terrificante oscurità totale per tutta la caduta, che sarebbe durata tra 48 e 71 secondi.

Il sommergibile Titan ha perso le comunicazioni con la sua nave di supporto domenica 18 giugno, durante una discesa verso il relitto del Titanic a 3.810 metri sotto la superficie. Giorni dopo, sono stati recuperati i suoi detriti. Si ritiene che abbia subito una “catastrofica implosione”. I turisti Hamish Harding, 58 anni, Shahzada Dawood, 48 anni, e suo figlio Sulaiman Dawood, 19 anni, il pilota della marina francese Paul-Henry Nargeolet e il CEO di OceanGate Stockton Rush sono tutti morti nel sommergibile.

Martín ha offerto la sua teoria sul terribile destino del sommergibile Titan durante un’intervista con il quotidiano spagnolo Nius. “Il punto di partenza è che il sottomarino sta scendendo senza incidenti e su un piano orizzontale fino a raggiungere circa 1.700 metri. A quel punto, c’è stato un guasto elettrico. È rimasto senza motore e senza propulsione. È allora che ha perso la comunicazione con la Polar Prince”, ha detto al giornale. L’esperto ha quindi suggerito che la mancanza di propulsione avrebbe fatto perdere stabilità al sommergibile, che avrebbe iniziato a scendere rapidamente. “Il Titan ha cambiato posizione ed è caduto come una freccia in verticale, perché i 400 chili di passeggeri che erano nell’oblò hanno compromesso il sommergibile. Tutti si sono ammassati uno sopra l’altro”, ha aggiunto Martín. “Immagina l’orrore, la paura e l’agonia. Dev’essere stato come un film dell’orrore”.

A causa della profondità e della mancanza sia di luce naturale che di elettricità, il gruppo sarebbe stato completamente al buio mentre precipitava verso il fondo dell’Atlantico, ha detto. “In quel periodo di tempo hanno realizzato tutto. E per di più, nella completa oscurità. Difficile farsi un’idea di quello che hanno vissuto in quei momenti. Dopo quei 48 secondi, o un minuto, si verificano l’implosione e la morte istantanea”, ha detto Martín.

L’esperto ha paragonato l’implosione alla “foratura di un pallone” e ha detto che non è stata causata solo dalla profondità, ma dall’improvviso aumento della pressione mentre il sottomarino scendeva come un dardo.

Cosa è successo

Il 18 giugno, il sottomarino OceanGate è stato lanciato intorno alle 8 del mattino nell’Oceano Atlantico sopra il sito del naufragio del Titanic. Il sommergibile ha perso il contatto con la nave Polar Prince a circa 105 minuti dall’immersione e a circa 640km dalla costa di Terranova, in Canada. OceanGate Expeditions ha impiegato otto ore per segnalare il sottomarino scomparso alla Guardia Costiera degli Stati Uniti dopo aver perso i contatti. Ciò ha portato a una massiccia risposta internazionale per salvare i cinque passeggeri. Navi da tutto il mondo hanno iniziato a fare dirigersi verso il luogo dell’incidente per contribuire alle ricerche del sommergibile scomparso mentre le ore e l’ossigeno stimato diminuivano. La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha confermato la morte di tutte e cinque le persone a bordo quattro giorni dopo a causa di un’implosione, su cui è in corso un’indagine.

Le indagini

La Polizia canadese sta valutando se le “leggi penali, federali o provinciali” siano state infrante prima del disastro del sommergibile Titan. La Royal Canadian Mounted Police sta esaminando “le circostanze che hanno portato alla morte” dei cinque membri dell’equipaggio a bordo del sommergibile e decidendo “se sia giustificata o meno un’indagine completa”. La loro indagine è iniziata alla fine di giugno, un giorno dopo che sono emersi resti umani durante la missione di recupero e frammenti del sommergibile sono stati portati a terra. Il sovrintendente Kent Osmond, della Royal Canadian Mounted Police, ha affermato che è stata istituita una squadra di investigatori con “l’unico scopo” di determinare se un’indagine penale sarebbe giustificata. “Tale indagine procederà solo se il nostro esame delle circostanze indica che leggi penali, federali o provinciali potrebbero essere state violate“, ha affermato.

Le famiglie delle vittime del sommergibile Titan potrebbero citare in giudizio l’operatore OceanGate, il produttore del sommergibile e le società che hanno fornito le parti, affermano gli esperti legali. Gli avvocati sostengono che i parenti potrebbero chiedere il risarcimento dei danni a qualsiasi parte esterna coinvolta nella costruzione del Titan se fossero ritenuti negligenti e causa dell’implosione. Gli esperti affermano che le famiglie delle vittime potrebbero intentare cause per omicidio colposo e negligenza.

Si ritiene che ai cinque passeggeri deceduti sia stato chiesto di firmare liberatorie prima di salire a bordo del sommergibile. La liberatoria diceva che i passeggeri potevano subire lesioni fisiche, disabilità, traumi emotivi e morte mentre erano a bordo del Titan. Questa liberatoria potrebbe svolgere un ruolo importante nell’azione legale mentre le famiglie considerano le loro opzioni, ma un importante fattore di complicazione è che il disastro è avvenuto in acque internazionali. Gli esperti legali affermano che l’implosione è avvenuta “fondamentalmente in una terra di nessuno a livello regolamentare” e la giurisdizione sarà difficile da stabilire sia per le famiglie che per le indagini.

Eventuali controversie relative alle liberatorie sarebbero probabilmente regolate dalle leggi delle Bahamas, dove è registrato OceanGate, ma le famiglie potrebbero anche tentare di dichiarare la liberatoria non valida negli Stati Uniti e intentare una causa lì o nei loro Paesi d’origine. Esperti legali hanno affermato che ciò che scoprirà l’indagine sul disastro determinerà molto su qualsiasi caso legale da parte delle famiglie, compreso ciò che ha causato l’implosione del sommergibile.

Almeno 46 persone hanno viaggiato con successo sul sommergibile di OceanGate fino al sito del relitto del Titanic nel 2021 e nel 2022, secondo le lettere che la società ha depositato presso un tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Norfolk, in Virginia, che sovrintende alle questioni relative al naufragio del Titanic.