Torino: inconsueto recupero di una tartaruga alligatore

A Torino è stata recuperato un esemplare di tartaruga alligatore, di notevoli dimensioni ed è stata consegnata ai veterinari del Canc, il Centro Animali Non Convenzionali che ha sede a Grugliasco e fa parte della Struttura didattica speciale Veterinaria dell’Università di Torino. L’esemplare fa parte di una specie di cui attualmente è vietata la commercializzazione e la detenzione. Il rettile è stato ritrovato sul greto del torrente Rio Fellone nel Comune di Pianezza da personale del nucleo Raggruppamento Carabinieri CITES del Comando carabinieri di Torino per la tutela della biodiversità e dei parchi.

I medici veterinari dopo aver visitato l’animale non hanno fortunatamente riscontrato patologie gravi, tranne un forte stress che dovuto all’ambiente non idoneo in cui è stato ritrovato. La tartaruga pesa 15,7 kg ed è lunga, testa compresa, 60 cm di cui 40 cm solo di carapace. Al momento è stata inserita nel recinto per animali pericolosi presente nell’Oasi del CANC in attesa che venga destinato a bioparchi idonei.