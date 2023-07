Torino, la galleria sulla provinciale 1 riaprirà nel fine settimana

MeteoWeb

Non riaprirà prima del prossimo fine settimana la galleria Montebasso sulla provinciale 1 delle Valli di Lanzo, tra i Comuni di Lanzo e Germagnano. Lo ha reso noto oggi la Città metropolitana di Torino che ha chiuso la galleria sabato scorso, a conseguenza delle piogge intense che hanno causato problematiche al sistema dello sgrondo delle acque. La chiusura resterà in vigore nei prossimi giorni per interventi manutentivi vari e di ripristino delle condizioni in sicurezza. Il traffico da e per le Valli di Lanzo continuerà ad essere deviato sulla provinciale 2 nel centro abitato di Germagnano. “A seguito delle verifiche e degli interventi in corso, se le condizioni lo consentiranno, si provvederà a riaprire al transito per il prossimo week end – fanno sapere dalla Città metropolitana – in modo da decongestionare l’intenso traffico turistico del fine settimana”.