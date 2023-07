Alle porte di Torino nasce SpacePark, la nuova Space Factory di Argotec

MeteoWeb

Si chiamerà SpacePark la nuova Space Factory di Argotec, space company italiana nata a Torino nel 2008. La nuova sede sorgerà a San Mauro Torinese, attraverso la riqualificazione delle ex-Cartiere Burgo. A scegliere il nome della nuova struttura sono stati i dipendenti, attraverso un contest interno. L’avvio della linea produttiva è previsto per la prima parte del 2024 e l’inaugurazione alla fine del 2024. L’investimento stimato è di 25 milioni di euro, di cui 5 dell’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito del progetto Smart factory 4.0 legato a fondi Pnrr, e 20 mln di risorse interne.

Terminati i lavori, l’azienda sarà la prima in Italia per l’automazione e la costruzione di piccoli satelliti e dal 2025 sarà in grado di produrre 52 satelliti all’anno, uno a settimana, con la possibilità di aumentare ulteriormente la produzione in futuro.

Attualmente i dipendenti sono circa 140, ma con l’avvio della nuova struttura sono previsti un centinaio di nuovi ingressi.

“Il nostro Paese ha sempre investito nello Spazio, mai così tanto come negli ultimi cinque anni. C’è grande attenzione del governo su una realtà come quella di Argotec,” ha sottolineato Elena Grifoni Winters, capo delle politiche Spazio di Palazzo Chigi.

“Vogliamo continuare a sostenere eccellenze come l’aerospazio anche con i fondi europei. È un progetto importante che recupera una fabbrica abbandonata con un importante intervento sul piano occupazionale,” ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.