Tornado tocca terra a Chicago, caos negli aeroporti | VIDEO

MeteoWeb

Un tornado ha toccato terra mercoledì sera ora locale vicino all’aeroporto internazionale O’Hare di Chicago, provocando cancellazioni e ritardi per centinaia di voli. Il National Weather Service di Chicago ha confermato sia il tornado che il touchdown, avvenuto alle 19 ora locale. Circa 173 voli in partenza dall’aeroporto sono stati cancellati e più di 500 hanno subito ritardi, secondo il servizio di monitoraggio dei voli FlightAware. Kevin Bargnes, direttore delle comunicazioni per l’O’Hare e l’aeroporto internazionale di Chicago Midway, mercoledì sera ha dichiarato a WGN-TV che non sono stati segnalati danni in nessuno dei due aeroporti.

Nel corso degli anni molti tornado hanno colpito l’area metropolitana di Chicago, e molti hanno colpito entro i limiti della città, secondo il National Weather Service. Tra il 1855 e il 2021, il servizio meteorologico ha registrato 97 tornado significativi nell’area metropolitana di Chicago. Il più mortale si è formato a Palos Hills nella contea di Cook il 21 aprile 1967: ha percorso 26 km attraverso Oak Lawn e il lato Sud di Chicago, uccidendo 33 persone, ferendone 500 e causando danni per oltre 50 milioni di dollari.