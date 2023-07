Tornado devasta stabilimento Pfizer in Carolina del Nord | VIDEO

MeteoWeb

Stati Uniti nella morsa di eventi meteo estremi. Un tornado ha danneggiato gravemente un importante impianto farmaceutico Pfizer nella Carolina del Nord, piogge torrenziali hanno travolto diversi centri abitati in Kentucky, mentre aree della California e della Florida registravano caldo torrido. Pfizer ha confermato che il grande complesso produttivo è stato danneggiato da un tornado che ha toccato terra poco dopo mezzogiorno nei pressi di Rocky Mount, ma ha dichiarato di non avere segnalazioni di feriti gravi. Tutti i dipendenti sono stati evacuati in sicurezza. L’impianto immagazzina grandi quantità di farmaci che sono stati sparsi in una vasta area, ha riferito lo sceriffo della contea di Nash Keith Stone Il National Weather Service ha affermato che il danno era compatibile con un tornado EF3 con venti fino a 240 km/h. La tempesta ha determinato la chiusura temporanea di un tratto dell’Interstate 95 in entrambe le direzioni in Carolina del Nord, causando km di incolonnamenti.

Altrove nel Paese si sono registrate temperature torride e piogge alluvionali, con Phoenix che ha battuto un record di temperatura di tutti i tempi (minima di +97°F, +36,1°C) e soccorritori impegnati in salvataggi di persone da case e veicoli sommersi dall’acqua in Kentucky. Il governatore Andy Beshear ha dichiarato lo stato di emergenza

Il meteorologo del National Weather Service Matthew Hirsh ha riferito che Phoenix ha battuto una serie di record mercoledì, con una massima di +119°F (+48,3°C) che eguaglia la 4ª temperatura più alta mai registrata in città. Il valore più alto di tutti i tempi è stato +122°F (+50°C), registrato nel 1990.