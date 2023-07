Traffico aereo sospeso a Pisa: la causa è una ritardataria che millanta un allarme bomba

MeteoWeb

Ieri mattina 26 Luglio, il traffico aereo è stato sospeso all’aeroporto di Pisa e lo scalo è stato evacuato per precauzione per un falso allarme bomba scattato intorno alle 11. Secondo quanto reso noto da “Toscana Aeroporti“, la società di gestione dello scalo, l’aeroporto “è stato chiuso per procedere a tutte le opportune verifiche di sicurezza in seguito a quello che poco dopo si è rivelato essere un falso allarme sul volo Ryanair FR 00587 in partenza da Pisa per Londra Stansted“.

Da quanto è emerso in una nota della polizia di frontiera, una donna giunta in ritardo al gate e che rischiava di perdere l’aereo ha denunciato la presenza di un ordigno a bordo dell’aereo, per tentare di bloccare il volo. Non si conoscono ulteriori dettagli sulla vicenda.

La passeggera alla fine non si è imbarcata e ora rischia una denuncia per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. “Per ragioni precauzionali di sicurezza – conclude la nota di Toscana Aeroporti – l’aeroporto è stato prontamente evacuato. Concluse tutte le operazioni e gli accertamenti necessari, lo scalo di Pisa ha ripreso le attività e ha ripristinato la completa operatività“. L’interruzione è avvenuta nella giornata di ieri ed è durata circa un’ora tra le 11 e mezzogiorno.