Trani, cavallo stramazza al suolo: trainava una carrozza

“Apprendiamo che un cavallo è stramazzato al suolo in corso Vittorio Emanuele a Trani. L’animale era uno dei due cavalli guidati da un cocchiere proprietario di una carrozza che stava andando a prendere una coppia di sposi. Rilanciamo anche in questa occasione il nostro appello al ministro Salvini: metta fuori legge i veicoli a trazione animale in tutt’Italia. Nel frattempo, chiediamo ai sindaci di regolamentare con coscienza la circolazione di carrozze, carri e calessi. Nel XXI secolo non è concepibile assistere ancora a usi e tradizioni che mettono a rischio la salute degli animali, esseri senzienti tutelati dal Codice penale e dall’articolo 9 della Costituzione”. Così l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) a commento del drammatico episodio di oggi.