Trentino, Fugatti:” Il consiglio di Stato autorizzi abbattimenti per gli orsi JJ4 e MJ5″

“L’intervento del ministero dell’Ambiente sul piano di trasferimento dell’orsa JJ4 in Romania era un atto dovuto, in quanto il Tar di Trento ha invitato il ministero a trovare un percorso di accoglienza fuori dal nostro territorio. Per noi non cambia niente: attendiamo con molta fiducia la sentenza del 13 luglio del Consiglio di Stato, auspicando che ci permetta di intervenire sugli orsi JJ4 e MJ5 come il Tar ha già stabilito, dandoci ragione sui provvedimenti di abbattimento degli esemplari”. Lo scrive sulla propria pagina Facebook il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in merito al braccio di ferro giudiziario intentato dalle associazioni animaliste per salvare gli orsi su cui pendono ordinanze di abbattimento a seguito, nel primo caso, dell’aggressione del runner 26enne Andrea Papi e, nel secondo, del ferimento di un escursionista.