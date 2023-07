Trentino: nuovo esposto di AIDAA sulla morte dei tre orsi

MeteoWeb

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA lunedì prossimo invierà un nuovo esposto alla procura della Repubblica di Trento per richiedere al riguardo indagini approfondite sulle vere cause della morte dei due orsi le cui carcasse sono state ritrovate nelle scorse settimane e dei quali ad oggi non sarebbero state rese note le cause che hanno portato alla morte dei due plantigradi per le quali gli animalisti sospettano un possibile avvelenamento o un azione dei bracconieri. Inoltre gli animalisti di AIDAA scriveranno sempre lunedì una lettera alla provincia di Trento sollecitando risposte in merito alla situazione ed allo stato di salute degli orsi figli di JJ4.