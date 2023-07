Treviso, incredibile fronte temporalesco visto da Cornaré | FOTO

MeteoWeb

Un’altra sera-notte di forte maltempo al Nord, con temporali che attualmente sono attivi tra alto Piemonte e vicina Lombardia, tra Lombardia nord-orientale e Trentino e sul Friuli. Immagini spettacolari e allo stesso tempo spaventose arrivano dal Trevigiano. Nel video realizzato da Mattia Franzin per “Meteo Triveneto”, le immagini di un fronte temporalesco visto da Cornaré, frazione di Mansuè.

Oggi in Veneto finora sono caduti 28mm di pioggia a Pianezze, 25mm a Breganze e 19mm a Bassano del Grappa, località del Vicentino. In questo momento, temporali sono attivi nel settore settentrionale della regione, nelle aree vicine al confine con il Trentino Alto Adige.

