Trovato il corpo del velista triestino disperso in mare in Croazia

MeteoWeb

Il corpo del velista triestino Maurizio Kalik di 71 anni, disperso al largo di Cittanova (Novigrad) in Croazia da venerdì pomeriggio è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi. L’uomo, da quanto si è saputo, è stato individuato in una zona non distante da quella in cui è caduto dalla barca, dunque tra Parenzo e Cittanova. Era in barca con la moglie, quando una burrasca lo ha sorpreso ed è scivolato fuoribordo. Inutili i tentativi della donna di salvarlo. Il velista era membro della Società Triestina Sport del Mare che sui social ha dato la notizia dell’incidente.