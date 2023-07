Tumore: associate mutazioni genetiche per quello al seno resistente

MeteoWeb

Uno studio condotto dai ricercatori del Sanford Burnham Prebys, Usa, ha scoperto che nelle giovani donne alcune mutazioni genetiche sono associate a un tipo di cancro al seno resistente alle cure. Queste mutazioni non sono collegate al tumore al seno resistente ai trattamenti nelle donne anziane. I risultati, pubblicati sulla rivista “Science Advances”, potrebbero aiutare a migliorare la medicina di precisione e suggerire un modo completamente nuovo di classificare il cancro al seno. “E’ risaputo che quando si invecchia e’ piu’ probabile che si sviluppi il cancro. Ma stiamo scoprendo che questo potrebbe non essere vero per tutti i tumori a seconda del corredo genetico di una persona”, afferma l’autrice senior Svasti Haricharan, ricercatrice presso il Sanford Burnham Prebys.

“Potrebbero esserci meccanismi completamente diversi che spingono il cancro nelle persone giovani e anziane, il che richiede un adeguamento della nostra visione dell’invecchiamento e del cancro”. La ricerca si e’ concentrata principalmente sul cancro al seno ER+/HER2-, che e’ una delle forme piu’ comuni della malattia. Di solito viene trattato con terapie ormonali, ma per alcuni pazienti questi trattamenti non funzionano. Circa il 20 per cento dei tumori resiste al trattamento fin dall’inizio e fino al 40 per cento sviluppa una forma di resistenza nel tempo.

“Capire come certe forme di cancro al seno si sviluppano in un modo che alla fine le fa resistere alla terapia puo’ aiutarci a classificare meglio la malattia. Puo’ anche aiutare i medici ad adeguare i piani di trattamento per i pazienti che probabilmente sperimenteranno resistenza ai trattamenti standard”, afferma la Haricharan.

“Per gli scienziati come me, puo’ essere utile per guidare la ricerca per sviluppare nuove terapie per superare questi ostacoli”, ammette Haricharan. Lo studio ha incluso un’analisi di un ampio database di pazienti con cancro al seno. Ha rivelato che nelle pazienti con tumore ER+/HER2-, alcune mutazioni genetiche avevano una forte correlazione con la risposta al trattamento e gli effetti dipendevano dall’eta’. “Questa e’ stata una scoperta strana, tanto che all’inizio quasi non ci credevamo“, dice Haricharan. Ma gli stessi schemi sono emersi piu’ e piu’ volte in un database dopo l’altro”.

Le mutazioni identificate dai ricercatori erano nei geni coinvolti nella replicazione cellulare, il processo mediante il quale le cellule crescono e si dividono. Questi geni sono responsabili della riparazione degli errori quando si verificano, un processo che va storto praticamente in tutti i tumori. “La disregolazione del ciclo cellulare si verifica cosi’ presto nello sviluppo del cancro che generalmente non consideriamo se le singole mutazioni che causano la disregolazione del ciclo cellulare possono influenzare l’eventuale risposta del cancro al trattamento o la sua capacita’ di diffondersi”, afferma la Haricharan.

Collegando il tipo specifico di disregolazione del ciclo cellulare che scatena il cancro con l’esito della malattia molti anni dopo la diagnosi, il team di ricerca propone un paradigma completamente nuovo per pensare e studiare tutti i tipi di cancro. “Questo e’ un cambiamento radicale nel modo in cui guardiamo al cancro, che potrebbe avere implicazioni ben oltre il cancro al seno”, aggiunge la Haricharan.

Per iniziare a testare questa idea, i ricercatori hanno analizzato l’effetto delle mutazioni del ciclo cellulare sugli esiti dei pazienti in altri tipi di cancro. Hanno osservato che in molti tipi di cancro, la modalita’ di disregolazione del ciclo cellulare e’ significativa per il cancro nelle donne, ma meno per il cancro negli uomini. Cio’ suggerisce che l’influenza della disregolazione del ciclo cellulare potrebbe dipendere sia dal sesso che dall’eta’.

“Questi risultati sottolineano perche’ e’ importante studiare il cancro nel contesto della storia della vita del paziente”, conclude Haricharan. “Troppo spesso, la ricerca sul cancro si concentra strettamente sulle cellule, dimenticando l’intero e complesso sistema ospite in cui queste cellule si trasformano e crescono”